سيدة تتعرض لموقف صعب من قبل شباب في الشارع العام وتصيح بأعلى صوتها

الخرطوم: كوش نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله سيدة سودانية تصيح بأعلى صوتها بعد أن قامت مجموعة من الشباب بتهشيم زجاج سيارتها في (ترس) بأحد شوارع الخرطوم.

وبحسب متابعات (كوش نيوز)، فقد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي التصرف الذي قام به الشباب بتهشيم سيارة السيدة حيث نددوا كثيراً بما حدث لها. العديد من التعليقات جاءت مدافعة عن السيدة وتقف في صفها حيث قال أحدهم( انت كمواطن بتضر مواطن زيك كيف دي فوضى ما اكتر عشان كده قلنا الناس تتسلح البجيك في مالك وعرضك تنهي حياته).