زيارة بنسودا الأخيرة للسودان.. الأهداف والمرامي ورؤى القانونيين

الخرطوم: وكالات

ما يزال صدى زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يتردد في العاصمة الخرطوم، كلما استدعت الذاكرة ملف العدالة..

وظلت قضية العدالة إحدى قضايا التحول الديمقراطي وبناء دولة المواطنة التي هتفت ونادت بها الجماهير، كما تمثل أحد اضلاع مثلث شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية – سلام – عدالة)، و الا انه ومنذ صدور تهم ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في مواجهة قيادات نظام المؤتمر الوطني، لم يكن المثول في من المتهمين أمام محكمة وطنية او محكمة الجنايات الدولية قبل ثورة ديمسبر المجيدة امرا سهلا.

أمر ايجابي

وقد وصف مهتمون بقضية العدالة في دارفور تسليم المتهم علي كوشيب نفسه لمحكمة الجنايات الدولية بالامر المهم والايجابي في اتجاه تحقيق العدالة للضحايا وخلال نهايات مايو الماضي تم اعتماد التهم الموجهة ضد كوشيب من قبل الجنائية الدولية والتي بلغت 31 تهمة .

ولتحقيق عملية مثول المتهمين للمحكمة الدولية زارت المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى السودان للمرة الثانية بعد سقوط حكومة البشير المطلوب لدى المحكمة بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور.

محطات في الزيارة

ومنذ وصول بنسودا التقت بحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي الذي طالب بتسليم البشير وأحمد هارون للمحكمة الدولية، وكذلك سجلت بنسودا زيارة لولايات شمال وجنوب ووسط دارفور، والتقت خلال زيارتها بالمسؤولين الرسميين وضحايا نظام البشير بمعسكرات النزوح، وقالت بنسودا خلال مؤتمر صحفي عقدته الاربعاء الماضي بوزراة العدل إنها لمست خلال زيارتها لمعسكرات النازحين تشوقهم لرؤية العدالة تتحقق.

هدف معلن

وذكرت مدعي المحكمة الجنائية أن الهدف من الزيارة هو تسليم المتهم أحمد هارون للمحكمة الجنائية الدولية قبل نهاية يوليو من العام الجاري لتتم محاكمته مع المتهم علي كوشيب الذي سلم نفسه لدى المحكمة الجنائية الدولية.

واوضحت أنها تتمسك بتسليم أحمد هارون عاجلا لجهة أنه يواجه ذات الاتهامات التي وجهت لكوشيب. وتسعى مدعي المحكمة الجنائية لمحاكمته مع كوشيب حتى لا تضطر المحكمة لاعادة المحكمة لأحمد هارون ومحاكمته مع كوشيب.

ماذا يرى القانونيون؟

وقال عضو التحالف الديمقراطي للمحامين حيدر الزاكي لـ(سونا ) إن الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام البائد والتي يواجه بها البشير هي جرائم حرب ارتكبت ضد شعب دارفور، مبيناً أن القوانين المحلية لا تحاكم مثل هذه الجرائم.

وكشف حيدر عن عدم وجود قانون في السودان يتحدث عن جرائم الإبادة الجماعية، موضحا أن قانون المحكمة الجنائية يستطيع أن يحاكم في قضايا الابادة الجماعية التي وقعت في دارفور على سبيل المثال، وقال إن قرار وصول فريق من المحققين الدوليين لجمع مزيد من الادلة يعد امرا مهما، وذلك لتعذر نقل الشهود الى محكمة الجنايات الدولية، ووصول هذا الفريق يسهل هذا الامر وتحتاج المحكمة لمزيد من الادلة والبينات لتحكم بالادلة القاطعة.

و قال الزاكي “لتفادي هذه الجرائم مستقبلا يجب أن يعمل السودانيون على تشريع قوانين وفق المعايير الدولية ومعايير حقوق الانسان وتطبيق القانون حتى يتم تجنب مثل هذه الجرائم مستقبلا”.

هيئة دارفور

ورحبت هيئة محامي دارفور بزيارة بنسودا الثانية للسودان ولقاءاتها بالمتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان وأسر الضحايا وقيادات النازحين بالمعسكرات، وقالت إن زيارة بنسودا الاخيرة حصرت مهمتما حول قضية علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية بالاشتراك مع أحمد هارون.

ورأت هيئة محامي دارفور أن اعتماد التهم (31 تهمة) في مواجهة كوشيب وتسليم أحمد هارون يعزز الثقة في المحكمة الجنائية الدولية، وقالت هيئة محامي دارفور إن هناك ضرورة لتحريك الإجراءات في مواجهة بقية المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم المقيدة أمامها في مواجهة (عمر البشير – عبدالرحيم محمد حسين – أحمد هارون) والنظر في غيرها من الجرائم الاخرى بحسب الاختصاص وذلك للحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب.

التزام حكومي

وجدد رئيس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك التزام الحكومة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.

بينما شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان خلال اجتماعه مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية ، فاتو بنسودا ،على التعاون التام للأجهزة العدلية والقضائية لاقامة العدالة ومحاسبة المطلوبين وفق انظمة المحكمة الجنائية الدولية .

وقالت بنسودا انها لم تجد اي ممانعة من المسؤولين الرسميين في السودان لتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية.

يجدر الاشارة الى أن فترة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ستنتهي منتصف يونيو الحالي وسيتولى خليفة بنسودا المضي امر القضايا التي تنظر فيها المحكمة.