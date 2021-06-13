الزامبي يخطط للثأر صقور الجديان في التحدي الثاني أمام الرصاصات النحاسية اليوم

الخرطوم : السوداني

يتجدد اللقاء بين منتخبنا الوطني ونظيره الزامبي مساء اليوم بملعب الهلال في أمدرمان، حيث سيخوض صقور الجديان اللقاء الودي الثاني أمام المنتخب الزامبي بعد الفوز في اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وينتظر أن يمنح الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الفرنسي فيلود الفرصة لمجموعة من اللاعبين للمشاركة في مباراة اليوم لاختبار جاهزية مجموعة أخرى من اللاعبين قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة المنتخب الليبي الاسبوع المقبل في تصفيات كأس العرب فيفا، بينما سيسعى المنتخب الزامبي للثأر من هزيمته يوم الجمعة الماضية.