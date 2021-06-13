الهلال يكثف من تحضيراته بملعبه

رفع الهلال من نسق تحضيراته تأهباً، للاستحقاقات التي تنتظره على مستوى مسابقة الدوري الممتاز، والتي يقف الأزرق على صدارتها برصيد “40” نقطة، وأدى الفريق حصة تدريبية ساخنة على ملعبه بأمدرمان صباح أمس السبت، تحت إشراف الطاقم الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموزينهو، الذي ركز خلال الجزء الأول من المران، على رفع المخزون اللياقي للاعبين، كما عمل على تجويد العديد من الجمل التكتيكية التي يسعى لتطبيقها في مقبل المباريات، وشهد المران تنافساً شرساً بين اللاعبين، حيث وضحت رغبتهم في الاستفادة من غياب الدوليين وتقديم أنفسهم بشكل مغاير للطاقم الفني البرتغالي.

يذكر أن الأزرق سيخوض مباراة ودية صباح الغد أمام ودنوباوي، وهي المباراة الودية الثانية.