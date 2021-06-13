أحمد السيد يستعيد الذكريات مع السوكرتا

انضم بشكل رسمي إلى قلعة حي العرب بورتسودان المدير الفني الجديد الكابتن أحمد السيد

وقد خاطب لاعبيه قبل وبعد نهاية المباراة وأفرد خلال حديثه مساحات كبيرة عن إرث وتاريخ نادي حي العرب.

وقد حثّ اللاعبين لبذل مزيد من الجهد مطالباً إيّاهم بالإنضباط و إستشعار المسؤولية مؤكداً أن لا تهاون أو تخاذل في المرحلة المقبلة.

معدداً مآثر و قدرات الفريق الفنية مؤكداً أن الفريق بإمكانه تبوؤ أحد المراكز الأربعة الأولى في خواتيم الدوري إذا عمل الفريق بروح المجموعة من أجل الهدف المنشود.

هذا و قد شهد مران الفريق حضور كبير تقدمهم السيد سعادة العقيد أنس سيدنا عضو مجلس الإدارة و رئيس بعثة الفريق في الخرطوم و السيد نادر برعي عضو مجلس الإدارة و السيد عمر طبيظ نائب مدير دائرة الكرة و كلٌ من السيد أمير حسين فضل و السيد هاني مصطفى فضل.

هذا و قد تحدث عقب نهاية المباراة السيد أنس سيدنا مع لاعبي الفريق حديث أوجد صداه الطيب في نفوس اللاعبين

مؤكداً أنهم على مستوى مجلس الإدارة سيعملون دائماً لراحة الفريق و تذليل كافة المعوقات فالطموحات لا حدود ولا سقف لها مؤكداً أن التمثيل الإفريقي هو الغاية وما يعملون لأجله.

هذا ويتواصل الإعداد الجاد والقوي للفريق إستعداداً لمباراته المقبلة مع فريق هلال الفاشر وسيجري الفريق مرانه اليوم تحت إشراف مدربه أحمد السيد.