الشرطة القضارف يعقد مرانه الرئيسي للاهلي شندي

أجرى فريق الشرطة القضارف صباح امس السبت، تمرينه الرئيسي على ملعب سلاح الإشارة ببحري استعداداً لمواجهة الاهلي شندي يوم الإثنين القادم بإستاد الهلال لحساب الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز ووقف مدير الجهاز الفني المكلف الكوتش زهير محمد عثمان وطاقمة المعاون على مدى جاهزية عناصر الفريق لهذا اللقاء بعد توليه المهمة، خلفا للمدرب السابق، الذي قرر مسئولو النادى توجيه الشكر له.

واشتملت التجهيزات على العوامل البدنية بالاضافة للتدريبات الفنية والتكتيكية، واجري الجهاز الفني تقسيمة قوية في كامل مساحة الملعب شهدت تالق جميع اللاعبين، هذا ومن المنتظر أن يختتم الفريق صباح الاحد كافة ترتيباته لهذه المباراة حيث سيؤدي تدريبه الأخير بنفس الملعب وسيصل من خلاله لتجهيز التشكيلة والطريقة التي سينفذ بها المهمه.