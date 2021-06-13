هلال الابيض يلبي دعوة جموعة

لبت بعثة نادي الهلال الابيض الدعوة المقدمة من قطب الفريق الكبير فضل المولي جموعة لحضور حفل الغداء بمناسبة زواج كريمته بالصالة الذهبية ببحري وتم من خلال الحفل تكريم العريسين بوشاح الفرح ودرع فاخر من نادي الهلال الابيض وذلك وفاءً وتقديرا لما ظل يقدمه القطب الهلالي فضل المولي جموعه واشقاؤه من مساهمات كبيرة ومتعاظمة للنادي بصورة راتبة ومنتظمة.

وقامت البعثة بزيارة لقطب الفريق الشاب وعضو الاتحاد المحلي لكرة القدم بالابيض عادل رجب بمنزل الاسرة بكافوري للاطمئنان على صحته وضم الوفد كل من المهندس احمد عبدالله ابوضلوع الامين العام لنادي الهلال الابيض ومصعب الريح ( جنقل ) عضو القطاع الرياضي والكابتن عبدالباقي الطاهر المدرب العام ونائبه هشام النضر والامين الفحيل المدير المالي ولاعبي الفريق وطمان رجب الجميع بانه يستشفى بصورة جيدة وذلك بعد الفحوصات الطبية التي اجراها بالخرطوم واكدت بانه لايحتاج لاي تدخل جراحي فقط بعض العقاقير الطبية وقدم عادل رجب وشقيقه عبدالرحمن شكرهما الجزيل وتقديرهما العميق لهذه الزيارة التاريخية والتي تؤكد بان نادي الهلال الابيض هو ناد رياضي وثقافي واجتماعي وليس بمستغرب عليهم ذلك لانه ناد كبير ورائد ووجدت الزيارة صدى طيبا لدى رجب وأسرته.