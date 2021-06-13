حمدوك لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي: لا بد من التوصُّل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، لوفد الاتحاد الأفريقي أن موضوع سد النهضة يجب أن يكون في إطار شامل للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن موقف السودان يتلخص في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.

واتفق على أن يزود السودان مفوضية الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.

والتقى حمدوك اليوم “الأحد” بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، بحضور كل من مفوض عام السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي السيد اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية بروفيسور محمد الحسن ولد لباد ورئيس مكتب الاتحاد الأفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش.

من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، دعم الاتحاد الأفريقي للسودان لإنجاح المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى متابعتهم للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة.