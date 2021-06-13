رئيس الوزراء وقادة الشرطة والجبهة الثورية في عزاء الأمير عبد الرحمن نقد الله

الخرطوم: السوداني

أدى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، واجب العزاء في فقيد البلاد، الأمير الراحل؛ عبد الرحمن نقد الله.

وقال رئيس الوزراء، إن أفضل تكريم للأمير هو المحافظة على إرثه النضالي من أجل الوطن، “الذي بذل فيه النفس والنفيس، فقد كان الفقيد ابناً باراً بوطنه، محباً للسودان، مدافعاً عن حقوق مواطنيه، متفانياً في خدمتهم، حيث لم يُفرِّق الفقيد أبداً بين مواطنيه لمواقف سياسية أو عرقية أو دينية، وظلّ كارهاً للنُظُم الاستبدادية، مُدافعاً عن حق السودانيين في الحرية والديمقراطية، وصاحب مواقف جريئة في الفعل وقول الحق”.

كما أدى اليوم، أعضاء مجلس السيادة، ووزير الداخلية وقيادات الشرطة، وقادة الجبهة الثورية، واجب العزاء في فقيد البلاد الأمير نقد الله.

وانتقل الراحل إلى الرفيق الأعلى، يوم الجمعة الماضي بمستشفى علياء، بعد صراع طويل مع المرض.