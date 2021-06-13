الكنيست الإسرائيلي ينهي 12 سنة من حكم نتنياهو

تل أبيب: وكالات

صوّت البرلمان الإسرائيلي بأكثرية 60 صوتاً ضد 59 لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليوم الأحد، لينهي بذلك رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة التي استمرت 12 عاماً متتالية.

وسوف يتولى نفتالي بينيت، القومي المنتمي إلى أقصى اليمين، رئاسة الحكومة التي تضمّ أحزاباً من اليمين واليسار، لمدة عامين قبل أن يتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة لعامين مماثلين.

وانعقدت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لمنح الثقة لحكومة جديدة يتناوب على رئاستها يائير لابيد زعيم حزب “هناك مستقبل” (وسط) ونفتالي بينيت رئيس “يمينا” (يمين).

وبذلك تطوي الحكومة الجديدة صفحة امتدت 12 عاماً متواصلة من حكم رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود (يمين) بنيامين نتنياهو.

وبانقضاء عهده سيجد نتنياهو نفسه في مواجهة محاكمته في 3 قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وسبق أن وُجهت اتهامات إلى نتنياهو من قبل معارضيه بمحاولة استغلال سلطته رئيساً للحكومة للتهرب من المحاكمة وعرقلتها.