د. حمدوك يعفي ويُعيِّن عدداً من الولاة

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً بإعفاء والي ولاية شمال دارفور، محمد حسن عربي من منصبه، وتعيين نمر عبد الرحمن، خلفاً له.

كما أصدر د. حمدوك، قراراً بإعفاء والي غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، وتعيين خميس أبكر، خلفاً له. كما أصدر، قراراً بتعيين أحمد العمدة والياً على ولاية النيل الازرق، إنفاذاً لاتفاق سلام جوبا.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء في تعميم صحفي، إن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أصدر هذه القرارات، عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (104) لسنة 2021م، وبناءً على اتفاقية جوبا لسلام السودان بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية.

ووجه القرار، كلاً من وزارات شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإداري والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.