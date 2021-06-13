الهلال الأحمر ينفي ماراج من شائعات اختطاف أحد موظفيه

الخرطوم: السوداني

نفت جمعية الهلال الأحمر السوداني ما ورد في بعض الوسائط الاجتماعية بشأن اختطاف أحد موظفيها بواسطة قوة عسكرية من منزله، حيث ورد في الوسائط أن “القيادي” بالهلال الأحمر يوسف علي العبيد قد تعرض للاختطاف والاختفاء القسري.

وأكدت الجمعية وفق (سونا) أنه ليس لديها حالياً موظفاً بهذا الاسم، وأن يوسف علي العبيد قد تم فصله عن العمل منذ العام الماضي اعتباراً من تاريخ 22/يونيو/2020 بموجب خطاب رقم (053996) يتضمن القرار الإداري رقم (13) لسنة 2020.

موضحة أنه لم يتعرض أي من العاملين بالجمعية للاختطاف أو الاختفاء القسري من الأجهزة الأمنية أو الشرطية أو العسكرية التي تتعامل مع الجمعية بكل مهنية واحترافية واحترام لمبادئها العالمية وأبرزها الاستقلال والحياد الذي تحميه المواثيق والقوانين الدولية.

وطمأنت الجمعية عائلات العاملين بأنه لم تقع مثل هذه الحوادث، وناشدت الجمعية وسائل الاعلام الامتناع عن نشر مثل هذه الشائعات والترويج لها مؤكدة أن أبوابها مشرعة لأي استفسارات أو لقاءات صحافية حصرية أو عامة.