(الخارجية): الموقف المالي ببعثات الخارج متعثر جداً واستغثنا بـ(حمدوك)

الخرطوم: سعاد عبد الله

قال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية السفير عادل شرفي إن الموقف المالي ببعثات السودان الدبلوماسية بالخارج ” متعثر جداً” مما دفع الوزارة لطلب الاستغاثة عبر رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وأضاف فى حوار مع “السوداني” ينشر بالداخل إن الوزارة طالبت بضرورة التدخل لحل الأشكال المالي بالوزارة حتى ولو جزئيا، مشيراً إلى اجتماع تنسيقي عقد مؤخرا انتهى بتوجيه وتخصيص بعض الأموال لوزارة الخارجية وتم بالفعل رفع الحرج عن بعض البعثات بتسديد جزء من المبالغ المطلوبة في الايجارات.

وأكد أن أوضاع بعض البعثات الخارجية وصلت مرحلة حرجة جدا، وقال “بالطبع عندما تتأخر مرتبات العاملين بالبعثات يتأثرون بذلك لعدم استطاعتهم دفع رسوم التأمين الصحي ورسوم تعليم الأبناء وإيجار المقار التي يسكنون فيها وينعكس ذلك سلباً على الأداء كما أن له خطورته الأمنية بالطبع ويوثر على صورة الدولة وسيادتها وكرامتها”.