Bank of Khartoum Visa Card

زيادة جديدة في تذاكر البصات السفرية

أخبار السودان
By alsudani 0

الخُرطوم: اليسع أحمد

أكد رئيس لجنة تسيير غرفة البصات السفرية، أحمد عبد الحميد الطريفي لـ(السوداني)، تطبيق زيادة جديدة في تعرفة تذاكر البصات السفرية لجميع الولايات اليوم الأحد بنسبة بلغت 86%.
وكشف الطريفي، عن صدور قرار من اتحاد غرف النقل السوداني بزيادة فئات التذاكر بنسبة 86% من التعرفة الحالية وذلك للزيادة التي طرأت على الوقود بنسبة 128% وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ونوّه إلى أن قرار زيادة التعرفة صدر بناءً على توصية اللجنة الدائمة للتعريفة التي سلّمتها لاتحاد غرف النقل السوداني يوم أمس.

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