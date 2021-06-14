زيادة جديدة في تذاكر البصات السفرية

الخُرطوم: اليسع أحمد

أكد رئيس لجنة تسيير غرفة البصات السفرية، أحمد عبد الحميد الطريفي لـ(السوداني)، تطبيق زيادة جديدة في تعرفة تذاكر البصات السفرية لجميع الولايات اليوم الأحد بنسبة بلغت 86%.

وكشف الطريفي، عن صدور قرار من اتحاد غرف النقل السوداني بزيادة فئات التذاكر بنسبة 86% من التعرفة الحالية وذلك للزيادة التي طرأت على الوقود بنسبة 128% وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ونوّه إلى أن قرار زيادة التعرفة صدر بناءً على توصية اللجنة الدائمة للتعريفة التي سلّمتها لاتحاد غرف النقل السوداني يوم أمس.