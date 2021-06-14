(المركزي) ينظم مزاده الخامس للعملات الأجنبية بـ(50) مليون دولار

الخرطوم :الطيب علي

كشف بنك السودان المركزي عن تخصيص (41.090) مليون دولار في المزاد الخامس للنقد الأجنبي والذي نظمه أمس (الأحد) بقيمة كلية بلغت 50 مليون دولار .

وأوضح المركزي في بيان صحفي اطلعت عليه (السوداني) أن المزاد الرابع حقق قبولا عاليا حيث شارك فيه حوالى 27 بنكا.

وبلغت الطلبات المقدمة 191 طلبا والمبلغ الذي تم تخصيصه 41.090 مليون دولار

كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 430 دولار أمريكي، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 408.3820 دولار أمريكي وتم التخصيص لعدد 125 طلبا مستوفيا لشروط المزاد.

وأعلن عن إطلاق فعاليات المزاد الخامس يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021م بمباني البنك المركزي بمبلغ وقدره 60 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن المزادات التي ينظمها البنك المركزي تأتي إنفاذا لسياسات بنك السودان المركزي الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر الصرف .