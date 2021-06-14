(15) مستنداً مترجماً تسلمها النيابة للمحكمة في قضية مصنع سكر مشكور

الخرطوم: آيات فضل

سلمت النيابة العامة 15 مستند اتهام مترجماً حوت رسائل بين بنك السودان المركزي وبنك الاستيراد والتصدير الهندي وخطابات ائتمان للقرض في قضية مصنع سكر مشكور التي يواجه فيها الاتهام وزير المالية الأسبق عوض الجاز، وآخرون.

وتسلم قاضي محكمة مخالفات الأراضي بالديم وسط الخرطوم عبد المنعم عبد اللطيف أمس (الأحد) المستندات مترجمة من وحدة التعريب والترجمة بجامعة الخرطوم.

ووضع المحقق أمام المحكمة خطابا صادرا من وزارة المالية في العام 2009م بتوقيع من المتهم الاول عوض الجاز وهو عبارة عن تفويض للمتهم الثاني بالتوقيع على القرض نيابة عن جمهورية السودان وتفويضا آخر صادرا من المتهم الأول بمنح المتهم الثاني لعمل كل ما يلزم بالتوقيع نيابة عن الحكومة وقتها.

ويوضح الخطاب تشغيل حد الائتمان والتوجيهات المتعلقة بالدفع المقدم والخدمات والتفاوض بموجب قرض الائتمان البالغ قيمته 25 مليون دولار بغرض مشروع سكر الدويم بولاية النيل الأبيض.