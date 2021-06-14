مذكرة إلى حمدوك بشأن إنقاذ الموسم الصيفي بمشروع الجزيرة

الخرطوم : رحاب فريني

دفع تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل بخطاب لوالي ولاية الجزيرة ووزير الزراعة الاتحادي ورئيس مجلس إدارة المشروع بخصوص العروة الصيفية.

وقال رئيس تنسيقية تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل طارق أحمد الحاج إن الموسم

تجاوز العاشر من شهر يونيو، و كان ينبغي أن يزرع فيه محصول الفول ويبدأ فيه التحضير لزراعة محصولي القطن والذرة.

وأعرب عن أمله في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الصيفي الذي تهدده كثير من المخاطر، لافتا إلى أن أبرز المهددات التي تواجه الموسم عمليات الري، إضافة إلى أن توقيت رفع الدعم عن الجازولين لا يستجيب لمقتضيات الموسم الصيفي ومطلوباته.

وأكد ارتفاع أسعار التحضير والمدخلات من تقاوى واسمدة، مبينا أن سعر كيلو تقاوى القطن ارتفع الى 26 ألف جنيه، وارتفع سعر جوال الداب إلى 22 ألف جنيه وسعر جوال اليوريا 15 ألف جنيه.

اضافة الى إلزام المزارع بدورة زراعية لم تراع رغباتهم، إلى جانب الجبايات الباهظة لرسوم التسجيلات.

وأشار طارق إلى أن اللقاء الذي تم بين وزير المالية ورئيس مجلس الإدارة ومحافظ مشروع الجزيرة شكل مزيداً من الإحباط.