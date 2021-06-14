مجلس الأمن يطلع على تطورات الأوضاع بدارفور اليوم

الخرطوم: سوسن محجوب

كشفت مصادر لـ(السوداني) عن أن لجنة العقوبات بالأمم المتحدة الخاصة بالسودان ستطلع مجلس الأمن الدولي اليوم (الاثنين) على تطور الأوضاع في دارفور.

واستبعدت مصادر دبلوماسية أن تشطب اللجنة اسماء ثلاثة أشخاص من جملة أربعة الذين يشملهم القرار من قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن بموجب القرار رقم 1591 لعام 2005 بشأن نزاع دارفور.

ونوه ذات المصدر إلى أن التفلتات الأمنية في دارفور وتجدد الصراع القبلي فضلا عن وجود مرتزقة تتبع لبعض الحركات الدارفوية الموقعة على السلام، تقاتل بجانب خليفة حفتر في ليبيا، تمنع شطب اسماء الثلاثة وهم من جانب الحكومة (موسى هلال ،واللواء م جعفر محمد الحسن كان يعمل وقتذاك بالمنطقة العسكرية الغربية) ومن الحركات (جبريل عبد الكريم إبراهيم) أحد القيادات التي انشقت من حركة العدل والمساواة ويتواجد الآن في ليبيا وآدم يعقوب شريف يتبع لحركة تحرير السودان جناح مناوي الذي شطب اسمه في مارس المنصرم بعد وفاته.