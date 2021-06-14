فنانون ومواقف مجذوب أونسة ومأزق حفل العيد

الخرطوم : سعيد عباس

بشهادة عدد من الموسيقيين والفنانين وجمع كبير من اتحاد الفنانين بأم درمان بأن الفنان مجذوب اونسة يعتبر من اكثر الفنانين تلقائية وعفوية، ولعفويته وتلقائيته الكبيرة قصص وحكاوى يحكيها الكثيرون من رفقاء دربه باتحاد الفنانين. ويقول الإعلامي والناقد الفني هيثم السيد أن مجذوب اونسه (زول قلبو في لسانو) حيث أن الكره والغضب لا يعرفان طريقا الى قلبه وقد يحتد ويختلف معك في اللحظة ويأتي بعد دقائق يوانسك ويمازحك ويتحدث اليك بكل لطافة وطيب خاطر. (كوكتيل) تتطرق اليوم الى احد مواقف مجذوب اونسة العفوية والتلقائية والطريفة في نفس الوقت .

حفلة العيد

تعاقد مدير اعمال الفنان مجذوب اونسة في يوم من الايام مع احدى الاسر على اقامة حفل زفاف خاص لهم في منطقة متاخمة لجبل اولياء جنوب الخرطوم وقد تم تحديد موعد الحفل في يوم 3 أغسطس وقتها وبدأ اونسة يجهز نفسه ويقيم البروفات الجادة توطئة لإحياء ذلك الحفل وبالفعل جاء اليوم الموعود للحفل وهمّ مجذوب أونسة وفرقته بشد الرحال الى المنطقة المتاخمة لجبل اولياء إلا أن مدير اعماله قام بتنبيهه بأن في ذلك اليوم حفلين في تاريخ يوم واحد وزمن واحد فقد كان الحفل الآخر في ثالث ايام عيد الاضحى المبارك ولم يدر اونسه أن الثالث من عيد الاضحى المبارك هو يوم 3 أغسطس في الوقت الذي اتصل فيه اصحاب الحفلين لتأكيد جاهزيتهم مع اخذ اونسه عربونا من اصحاب الحفلين فبدأت المشكلة من هنا.

المشكلة

جلس مجذوب اونسه مع مدير اعماله واصدقائه بالفرقة الموسيقية يفكرون في كيفية حل تلك المعضلة الشائكة بين الحفلين وخاصة انهم قاموا باخذ عربون كبير من المناسبتين، فكان الوقت الذي فيه الحفل الاول جوار جبل اولياء والحفل الثاني في منطقة الجيلي اي أن الحفل الاول جغرافيا يقع في اقصي جنوب العاصمة القومية والحفل الثاني في منطقة الجيلي في اقصى شمالها، فقال اونسة لو كان الحفلين قريبين من بعضهم يمكن أن نغني فاصلا هنا وفاصلا هناك الى أن ينتهى الحفلين، لذلك فكروا في أن يجدوا الفنان البديل الانسب والذي يجب أن يقبل به ويرضى احد الطرفين حلا للمشكلة، إلا أن المشكلة الاكبر كانت تلك الايام ايام موسم غنائي لمعظم الفنانين وهى ايام العيد الاولى لذلك من المستحيل أن تجد فنانا بقامة اونسة يكون غير مرتبط في ذلك اليوم وبالمقابل لن يقبل احد الطرفين إلغاء حفله فما هو الحل ؟؟

حل جذري وتلقائية من اونسة

كست الحيرة وجوة الفرقة الموسيقية واحتار اونسة بصورة اكبر بسبب انه هو من قبض عربون الحفلين وهو لايزال لا يملك حلا للمناسبتين وبدأت عقارب الزمن تسير في العد التنازلي لموعد الحفلين وترتفع وتيرة القلق والتوتر مع مجذوب اونسه وفرقته في الوقت الذي لم يقوموا فيه حتى تلك اللحظات المتأخرة من إخبار اصحاب احد الحفلين حتى يضعوا حلا نهائيا للمشكلة، وبينما هم يقلبون افكارهم ويتقلبون بين همومهم ونيران حيرتهم أتي في نفس اللحظة شاب وسيم في مقتبل ثلاثنيات العمر ودخل نادي الفنانين يسأل عن مجذوب اونسة وعندما وصله عرّف نفسه لمجذوب بأنه من اصحاب حفل منطقة الجيلي وقد أتى لتوه من هناك، حينها زاد قلق وتوتر اونسة وقال له خير، فظن احد العازفين بأن الشاب قد أتى بعربة خاصة لينقل بها الفرقة الموسيقية ويدلهم على المنزل ومكان الحفل فظل اونسة ينظر للشاب بحيرة تامة إلا أن الشاب فاجأ اونسة وقال له جئت لكى الغي حفل اليوم وذلك نسبة لوفاة والد العريس عندها هتف اونسة بكل عفوية قائلا (الحمد لله الحمد لله) فغضب الشاب وسأل اونسة الحمد لله في ماذا فاستدرك اونسة تصرفه ورد على الشاب بكل لباقة وذكاء قائلا (الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه) ثم رفع يداه عاليا وقال للشاب الفااااتحة .