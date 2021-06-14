الاتحاد السوداني يقرر تمديد الموسم الكروي

قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة كمال شداد، مساء امس الأحد، تمديد الموسم الكروي الجاري ليستمر حتى 30 سبتمبر المقبل.

كما تبرع الاتحاد السوداني لأندية الدوري الممتاز بـ10 آلاف دولار أمريكي لكل نادٍ، و3 آلاف دولار أمريكي لكل اتحاد محلي، و4 آلاف دولار أمريكي لكل نادٍ في الدوري الوسيط، وألف دولار أمريكي للاتحادات الفرعية.

ورفض المجلس اتخاذ القرار بتحديد هوية الفرق الـ4 التي سوف تمثل السودان في دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الموسم المقبل، والتي يضغط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بتحديدها في نهاية يونيو الجاري.

وقال المجلس: “سوف يضع في الاعتبار تحديد هوية الفرق المشاركة على أساس النتيجة النهائية التي انتهى عليها ترتيب فرق الممتاز عن دوري الموسم الماضي”.

وكان الخيار الثاني تحديد هوية الفرق المشاركة في دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية للموسم المقبل، بنهاية ترتيب فرق الممتاز بنهاية الدور الأول لهذا الموسم.

أما الخيار الثالث فقد أخذ في الاعتبار أن الكاف قد يمدد قرار تحديد هوية الفرق المشاركة قاريا، إلى جانب أن هناك 6 أندية تقدمت للحصول على الرخصة الأفريقية، وهي شرط أساسي للمشاركة القارية.

وعلى أساس تلك الخيارات قرر المجلس تفويض مكتبه التنفيذي بالتعامل مع ملف الأندية التي سوف تمثل السودان قاريا واتخاذ القرار المناسب، كما ستتواصل الاجتماعات اليوم لاستكمال باقي الملفات.