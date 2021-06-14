الشرطة القضارف يكمل الجاهزية لمنازلة النمور الليلة

اختتم فريق الشرطة القضارف تحضيراته الميدانية صباح امس بملعب الجريف، تأهبا واستعداداً لمباراته أمام الاهلي شنـدي لحســاب الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز المقرر لها عشية اليوم الاثنين باستاد الهلال ، ووضع الجهاز الفني بقيادة الكوتش زهير محمد عثمان الطريقة والتكتيك اللذين سيؤدي بهما المباراة، ومن خلال المران اظهر اللاعبون تنافسا وروحا جماعية أشعلت المران بالقوة والحماس وعقب المران قدم المدير الفني زهير محاضرة للاعبين طالبهـم باللعب القوي والتركيز والجدية في الأداء ووضع الثقة في جميــع عناصر فريقه لاداء ماهو مطلوب داخل الملعب وعدم التفريط في كافة المواجهات وذلك بالاداء القوي والعزيمة والمسئولية.