الرصاصات النحاسية تثأر صقور الجديان تخسر أمام زامبيا بهدف

الخرطوم :السوداني

خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مباراته الودية الثانية أمام نظيره الزامبي بهدف دون رد مساء أمس الأحد وذلك ضمن التحضيرات للمباراة المرتقبة أمام ليبيا في كأس العرب بالعاصمة القطرية الدوحة في التاسع عشر من الشهر الجاري

ودفع مدرب منتخبنا الفرنسي فيلود بتشكيلة جديدة قادها الحارس محمد المصطفى إلى جانب حسين الحريف، ارنق، ابو عاقلة عبد الله، ضياء محجوب، طبنجة، بالاضافة الى سيف تيري

وقدم منتخبنا مستوى فني جيدا في المباراة بيد أنه فشل في الوصول إلى مرمى الرصاصات النحاسية الذي استفاد من أحد الكرات ووصل إلى مرمى حارس منتخبنا محمد المصطفى

ويطمح الجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى تجهيز جميع اللاعبين استعدادا للاستحقاقات المرتقبة

وكان المنتخب كسب التجربة الأولى أمام زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.