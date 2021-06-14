توت: اجتماع حاسم غداً في مفاوضات جوبا

الخرطوم: السوداني

كشف رئيس فريق الوساطة الجنوبية توت قلواك، عن اجتماع حاسم غدًا الثلاثاء، قائلًا: “هذا يعني أنه إما تم التوقيع على الاتفاق الإطاري أو تم رفع جولة التفاوض”.

وأوضح توت في تصريحات صحفيه اليوم الاثنين، أن الاجتماعات التشاورية (1+3) تهدف لتقريب وجهات النظر بين الوفدين المتفاوضين بشأن النقاط الخلافية، مشيراً إلى اتفاق بين الطرفين حول بعض القضايا واختلاف في الرؤى بشأن بعض القضايا الأخرى، مؤكداً التزام طرفي العملية السلمية بخيار السلام باعتباره قضية مركزية للمواطن في السودان.

وقال توت إن القضية الرئيسية كانت علاقة الدين بالدولة والتي تم حسمها بالتوقيع على إعلان المبادئ بجوبا بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، موضحًا أنه لا يزال هناك تباين في المواقف بشأن هذه القضية.

وواصلت الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، اجتماعاتها التشاورية (3+1) مع وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بشأن مناقشة القضايا الخلافية المتبقية بين الطرفين.