الأرصاد: توقعات بانخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى

الخرطوم: السوداني

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى، انخفاضاً طفيفاً في معظم انحاء البلاد، على أن تواصل انخفاضها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار تقرير حالة الطقس خلال اليوم الاثنين الى أن الفاصل المداري يمر اليوم شمال مدينة عطبرة، الأبيض، جنوب الفاشر وشمال الجنينة، مضيفاً أن الرياح في المناطق الواقعة شمال الفاصل المداري تكون شمالية وشمالية شرقية جافة متوسطة ونشطة السرعة تثير الغبار والأتربة في مناطق شمال وحتى شمال أواسط البلاد، أما في المناطق الواقعة جنوب الفاصل المداري تهب رياح جنوبية وجنوبية غربية رطبة متوسطة السرعة، متوقعاً هطول أمطار مصحوبة بالغبار المثار في أجزاء متفرقة من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن ساحل البحر الأحمر يسوده طقس حار خلال ساعات النهار مع حركة رياح نشطة وأجواء معتدلة ليلاً مع حركة رياح خفيفة السرعة.