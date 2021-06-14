بعد شد وجذب.. اتحاد الكرة يحسم جدل الأزمة الإدارية بالمريخ

الخرطوم: السوداني

حسم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الأزمة الإدارية بنادي المريخ، وذلك عقب اجتماع مطول استمر طوال نهار اليوم.

ووفقاً للقرارات الصادرة، فإنه تقرر اعتماد النظام الأساسي الذي تمت إجازته في الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 27 مارس الماضي.

كما أقرّ اتحاد الكرة بتكليف لجنة عضوية محايدة للإشراف على سِجِلات العضوية بنادي المريخ استعداداً لقيام الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال فترة لا تتجاوز الـ 45 يوماً

كما تقرر إشراف اللجنة القانونية باتحاد الكرة على الجمعية العمومية القادمة.

وضماناً لتسيير العمل الإداري بالنادي كلف مجلس إدارة، اتحاد الكرة مجلس إدارة النادي الحالي بقيادة آدم سوداكال، علي ابشر، الكندو، الصادق مادبو، هيثم الرشيد، خالد احمد المصطفى وعلي أسد.

ووفقاً للمصادر، فإن اجتماع اتحاد الكرة لم يمر بصورة سلسلة وشهد خلافا عنيفا بين عدد من إعضاء مجلس الإدارة حول الرؤية الموضوعة لحل الصراع الإداري بالمريخ.

يأتي ذلك في وقت تمسك فيه أعضاء اللجنة القانونية بقيادة محمد سليمان حلفا وآخرين بموقفهم الواضح الذي كان له بالغ الأثر في تأكيد مجلس الإدارة لإجازة النظام الأساسي الذي تمت إجازته بتاريخ 27 مارس الماضي.