مالك عقار:  حاكم إقليم النيل الأزرق تنتظره مهام وضع الدستور لممارسة الحكم الذاتي

الخرطوم: السوداني

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى مالك عقار إير، أن لإقليم النيل الأزرق خصوصيته السياسية والتاريخية لما ظل يعانيه من آثار الحرب خلال الفترة الماضية.

وقال سيادته، في تصريح صحفي، عقب لقائه بالقصر الجمهورى اليوم الاثنين، حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، إن حاكم الإقليم تنتظره بعد أداء القسم مهام كبيرة في مقدمتها، وضع الدستور واللوائح والقوانين لممارسة الحكم الذاتي باعتباره تجربة حديثة قديمة تحتاج إلى معايير وآليات مختلفة.

وحث عضو مجلس السيادة، حاكم الإقليم على أن يضع في الاعتبار التباين الاثني والثقافي، والحروب التي عانى منها الإقليم، والعمل علي رتق النسيج الاجتماعي عبر تحقيق المصالحات الداخلية بعيدا عن مرارات الماضي.

ولفت سيادته القيادة العليا بالبلاد، إلى ضرورة الالتفات الى مايجري في السودان والإقليم بوجه خاص خلال الأشهر القادمة، حتى لا يضيع السودان الذي يحتاج الى عمل دؤوب وحد أدنى من الاتفاق لضمان الاستقرار.

ودعا عضو السيادي مالك عقار، إلى الاستغلال الأمثل للموارد العظيمة التي يتمتع بها الإقليم ووضع الأولويات للصرف عليها لتحقيق التنمية والازدهار لمواطني الإقليم.