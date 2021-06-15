البرهان يسجل هدفين في مرمى أكرم الهادي أثناء مشاركته في تقسيمة المنتخب الوطني

الخرطوم: السوداني

تصوير: كولا

اكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان دعم الحكومة الانتقالية لمسيرة المنتخب الوطني السوداني في مشواره الإفريقي، متمنيا ان يحقق المنتخب النصر المؤزر الذي يسهم في عودة السودان لمواقع الريادة في مختلف المجالات.

وشارك رئيس مجلس السيادة البرهان، في التقسيمة الاستعراضية مع لاعبي المنتخب، وسجل البرهان هدفين في مرمى قائد المنتخب أكرم الهادي سليم، أحدهما من علامة الجزاء.

وامن البرهان لدى زيارته، مساء أمس، برفقة عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، والامين العام للمجلس الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، للمنتخب الوطني، بملعب فرع الرياضة العسكري بالخرطوم، بمناسبة تأهله لنهائيات كأس الامم الافريقية بالكاميرون ٢٠٢٢م، امن على ضرورة العمل سويا من اجل رفع شعار السودان في المحافل الكروية والرياضية والذي لا يقل مسؤولية عن حمل السلاح دفاعا عن الارض والعرض، مثمنا عاليا الروح الحماسية والقتالية والتناغم الكبير الذي استشعره اثناء زيارته ومشاركته تقسيمة المنتخب.

من جانبه عبر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، البروفيسور كمال شداد، عن تقديره لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي والوفد المرافق على زيارتهم للمتتخب، والتي تركت اثرا طيبا على اللاعبين والإداريين، مشددا على ضرورة الالتفات لقضايا الرياضة والرياضيين.

من جانبه أوضح حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد السوداني لكرة القدم حوجة الاستادات والملاعب، للدعم الفني واللوجستي حتى تضاهي نظيراتها العالمية، مما يتيح للسودان الفرصة لاستضافة البطولات والدورات الرياضية الإقليمية والدولية.