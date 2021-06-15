مطالب بالإسراع في إنقاذ الموسم الصيفي

الخرطوم : رحاب فريني

دفع تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل بخطاب حول العروة الصيفية لوالي ولاية الجزيرة ووزير الزراعة الاتحادي ورئيس مجلس إدارة المشروع.

و قال رئيس تنسيقية التجمع طارق أحمد الحاج إن الموسم الصيفي تجاوز العاشر من شهر يونيو الحالي في الوقت الذي كان ينبغي أن يزرع فيه محصول الفول السوداني ويبدأ فيه التحضير لزراعة محصولي القطن والذرة، معربا عن أمله في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الصيفي الذي تهدده كثير من المخاطر، لافتا إلى أن أبرز المهددات التي تواجهه هي عمليات الري، إضافة إلى أن توقيت رفع الدعم عن الجازولين الذي جاء في توقيت لا يتناسب ومطلوبات الموسم الصيفي، مؤكدا ارتفاع أسعار التحضير والمدخلات من تقاوى واسمدة، مبينا أن سعر كيلو تقاوى القطن ارتفع إلى 26 ألف جنيه، بينما ارتفع سعر جوال الداب إلى 22 ألف جنيه وسعر جوال اليوريا 15 ألف جنيه، اضافة لإلزام المزارع بدورة زراعية لم تراع رغبات المزارع، وجبايات باهظة ورسوم تسجيل.

ولفت طارق إلى أن اللقاء الذي تم بين وزير المالية ورئيس مجلس الإدارة ومحافظ مشروع الجزيرة شكل مزيداً من الإحباط، وحذر طارق من قانون مشروع الجزيرة ووصفه بالقنبلة الموقوتة وتم دون مشورة المزارعين، مطالبا بضرورة حل مشاكل الموسم.