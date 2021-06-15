سعادة د.جبريل ألهذا حملتم السلاح

يا ترى ما هي الاسباب ولتحقيق اي اهداف حمل فيها سعادة د. جبريل ابراهيم السلاح محاربا لنظام مقطوع الطارئ ومناهض له بالاسلحة الثقيلة والخفيفة ولسنوات عديدة؟ … يا ترى هل كل تلك السنوات من الكفاح المسلح والتي كلفتكم الكثير من الأرواح و شردت أسرا ويتمت صغارا ورملت نساءً وفعلت فعائلها في المدن والقرى وهجرت الغبش من حواكيرهم وزراعتهم وبيوتهم ومراحهم …. هل كل سنوات الكفاح المسلح كانت لأجل الغلابة والمطحونين .. ام كانت رحلة الكفاح المريرة لتجلسوا على كرسي القيادة الفخيم ولتمهروا القرارات الاقتصادية الموجعة لأناس كان المفترض أنكم ناضلتم لأجل اخراجهم من ضيق العيش ولمحاربة الفساد ..

إن الأسئلة الساخنة والملتهبة التي أمطرها الصحفيون لوزيري الطاقة والمالية خلال المؤتمر الصحفي حديث اليوم ليست هي كل الاسئلة الحايرة .. التي تتدفق من نبض الشارع واوجاعه والتي فاقت حد الاحتمال وبرغم أن وزيري الطاقة والمالية افاضا في الاجابات ولكنها كانت اجابات ” فطيرة ” لا تثمن ولا تغني من جوع وكثير منها كانت انشاء ومطمطة لم ترد على جوهر الاستفسارات المعجونة برهق المواطن المخنوق في لقمة عيشه منذ أن ركب في سرج قيادته مناضلو الأمس مستبدو اليوم ..

وسيظل السؤال ملحا هل كافح هذا ” الجبريل الابراهيم ” كل تلك السنوات ليجلس على كرسي السلطة وينعم بفخامتها وليذبح وبذات السلاح المواطن الغلبان ليحاربه في لقمة عيشه وخبزه؟ .. سنتان منذ أن جلست حكومة الفترة الانتقالية على كراسي الحكم وعلى أرضية معطونة بأنهر من دماء الشهداء ما زالت أمهاتهم يبكين حرقة فراقهم المر ووجع التسويف الأمر لإنجاز العدالة والتي كانت أبرز مطالب الثوار؟

سعادة وزير المالية صحيح انه لم يتنحنح و يتلعثم وهو يجيب على الأسئلة النارية لصحفيين جاءوا من رحم هذا الوطن المقهور تارة بحروب استنزفت قدراته وآخر وبذات ايادي من جلسوا على مقاعد السلطة وتناسوا اوجاع أهلهم ومواطنيهم في الهامش وقرى النزوح وحواري المدن فركبوا فارهات السيارات وحرموا الغلابة من ابجديات الحياة الكريمة ماء ودواء ولقمة عيش مغموسة بحفنة ملح ..

وبكل بساطة وبدم بارد رد هذا ” الجبريل” وزير اليوم مناضل الامس أن حياة البذخ والرفاهية التي يتمرق في نعيمها كوكبة الوزراء ومستشاروهم ومدراء مكاتبهم من سكان القصر الرئاسي بأنها حق مكتسب لهم طالما خزينة الدولة أوقفت الصرف على الحرب …اي منطق هذا واي ثقافة تلك التي تقول يجوع الشعب ليجلس حفنة من الرجال جاءت بهم المقادير ليكونوا فزعا فإذا هم وجع بكل ما تعني هذا الكلمة .. فهل يا سعادة ” الجبريل ” بذرتم بباطن الأرض اي بذرة صالحة منذ أن جلستم على مقاعد المسؤولية لتنبت زرعا؟.