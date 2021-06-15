الخرطوم الوطني وهلال الساحل حبايب

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 ـ 1 مباراة الخرطوم الوطني وهلال الساحل وذلك ضمن الأسبوع 19 لمسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

تقدم هلال الساحل عبر الغاني مايكل ابوجي من خطأ في السيطرة على الكرة للاعب وسط الخرطوم معتز التكت، حيث سدد بقوة في الشباك.

وأدرك زرياب القوز التعادل للخرطوم الوطني من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سيطر الخرطوم بشكل كبير وضاعت منه عدة فرص، لكن الساحل كان أخطر في بعض الهجمات خاصة رأسية مايكل ابوجي في الدقائق الأخيرة، و التي حولها حارس الخرطوم محمد عبد الله، بأعجوبة إلى ركلة زاوية.

ومرت الدقائق الأخيرة بلا جديد لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ورفع الخرطوم الوطني نقاطه إلى 29 في المركز الرابع، وهلال الساحل إلى 27 نقطة في المركز السادس.