بداية من لقاء منتخبنا وليبيا طرح تذاكر المباريات المؤهلة لنهائيات كأس العرب 2021م

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ عن طرح تذاكر المباريات المؤهلة للنهائيات، يوم الثلاثاء المقبل.

وتقام مباريات كأس العرب 2021 على كل من ستاد خليفة الدولي، أحد ستادات مونديال قطر 2022، وستاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي.

وتشهد التصفيات التأهيلية لكأس العرب إقامة 7 مباريات خلال الفترة من 19-25 يونيو الجاري بواقع مباراة واحدة يوميا عند الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر طرح تذاكر المباريات عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم (tickets.qfa.qa) بقيمة 20 ريال قطري للتذكرة الواحدة على أن يتاح شراء التذاكر للمشجعين الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما.

كما يُشترط الحصول على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أو التعافي من الإصابة بالفيروس خلال الأشهر التسعة الأخيرة. وبإمكان كل مشجّع شراء 4 تذاكر كحد أقصى.

وسيتعيّن على المشجعين الالتزام بارتداء الكمامات، وإبراز الحالة والمشروبات إلى داخل الاستاد، إضافة إلى عدم السماح بتجمهر المشجعين في أي من مناطق الاستاد ومحيطه.

وتنطلق المباريات السبع المؤهلة لكأس العرب يوم 19 يونيو الجاري بمواجهة بين منتخبي ليبيا والسودان في ستاد خليفة الدولي.

وفي اليوم التالي (20 يونيو) يلتقي منتخبا عمان والصومال في ستاد جاسم بن حمد، ثم تقام مباراة الأردن وجنوب السودان يوم 21 من الشهر نفسه في ستاد خليفة الدولي.

ويشهد ستاد جاسم بن حمد في 22 يونيو/ حزيران مواجهة بين منتخبي موريتانيا واليمن، بينما يلاقي منتخب لبنان نظيره الجيبوتي يوم 23 يونيو في ستاد خليفة الدولي.

ويجمع ستاد جاسم بن حمد في 24 يونيو/ حزيران منتخبي فلسطين وجزر القمر، على أن تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العرب يوم 25 يونيو بمواجهة خليجية يستضيفها ستاد خليفة الدولي بين منتخبي البحرين والكويت.

ويمتاز كل من ستاد خليفة الدولي وستاد جاسم بن حمد بتقنية تبريد متطورة تضمن أجواءً مثالية للاعبين والمشجعين.

وتنص توجيهات وزارة الصحة العامة في قطر على حضور المشجعين بنسبة لا تتجاوز 30% من الطاقة الاستيعابية لأي ستاد.

وتدعو اللجنة المنظمة للبطولة المشجعين للانتقال لحضور المباريات عبر مترو الدوحة.

ويقع ستادا المنافسات على مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من إحدى محطات المترو على الخط الذهبي، حيث تقع محطة المدينة الرياضية على بعد خطوات قليلة من ستاد خليفة الدولي، في حين تقع محطة السودان بالقرب من ستاد جاسم بن حمد.

وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من هذه المرحلة إلى 9 منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا قبل إجراء قرعة البطولة، هي: قطر (الدولة المستضيفة) وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.

وتقام نهائيات بطولة كأس العرب، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري، خلال الفترة التي ستشهد منافسات أول نسخة من مونديال كرة القدم في العالم العربي والشرق الأوسط العام المقبل.

يشار إلى أن قرعة بطولة كأس العرب 2021 قد أسفرت في أبريل الماضي عن توزيع المنتخبات الستة عشر المشاركة في نهائيات البطولة على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات.

ويتأهل عن كل مجموعة المنتخبان الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي ويتنافس في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر مستضيفة البطولة، منتخبات العراق، والفائز من مباراة عمان والصومال، والفائز من مباراة البحرين والكويت.

وجاءت في المجموعة الثانية منتخبات تونس، والإمارات، وسوريا، والفائز من مباراة موريتانيا واليمن.

وتضم المجموعة الثالثة المغرب، والسعودية، والفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر.

ويتنافس في المجموعة الرابعة الجزائر، ومصر، والفائز من مباراة لبنان وجيبوتي، والفائز من مباراة ليبيا والسودان.