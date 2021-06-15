حمدوك يعلن عن إعفاءات جمركية وضريبية على السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج

الخرطوم: السوداني

كشف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، عن معالجات وإصدار قرارات لإجراء إصلاحات حقيقية في الجهاز المصرفي والجمارك والضرائب وسياساتها.

معلناً عن إعفاءات جمركية وضريبية على السلع الضرورية ومدخلات الانتاج، والسلع الرأسمالية، وفرض ضرائب وجمارك مرتفعة على السلع غير الضرورية، مشيراً إلى أن هذا النوع من السياسات سيساعد في توفير السلع الضرورية بأسعار تنافسية، ولن يمنع الحصول على السلع غير الضرورية بقيمتها الحقيقية، كما أنه يشجع الإنتاج المحلى والتوظيف.

وأكد “حمدوك” على أن الحل الحقيقي يكمن في الإنتاج، وتحريك قدرات الريف السوداني وتطوير موارده، مشددا على أن الحل الناجع للبلاد في الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة التحويلية الناتجة عن ذلك.

وأشار إلى عملهم على جذب الاستثمار على ضوء رؤية واضحة وفق الأحزمة الخمسة للتنمية في البلاد واستخدام التقنيات الحديثة التي توفر الوقت والجهد والموارد.

لافتا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تمويل، وتمويل كبير جداً، ليست لدينا موارداً مالية كافية، لذلك سعينا للحصول على التمويل عبر فتح المجال لمؤسسات التمويل الدولية والشراكات وجذب الاستثمارات.