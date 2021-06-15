المريخ يحذر من التفاوض مع اللاعبين ويشكو لواء لقيادة الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

أكد مجلس إدارة نادي المريخ في بيان صادر عبر المكتب الإعلامي للنادي، أنه لم يفوض اي شخص للتفاوض بالنيابة عنه مع أي لاعب داخل أو خارج السودان، كما يبين المجلس ان الأخبار التي أطلقت في بعض الأسافير ومواقع التواصل الاجتماعي حول اتفاق مزمع من قبل اللواء نور الدين عبد الوهاب التابع لقوات الدعم السريع مع لاعب المنتخب الوطني يس حامد للانضمام للنادي لا تمثل ولا تعني النادي.

وحذر النادي من استخدام اسمه والزج به في اي أعمال من هذا النوع، ويؤكد نادي المريخ انه سيلاحق قانونياً كل من تسول له نفسه الإقدام على ذلك سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.

وفجّر مجلس الإدارة مفاجأة، مؤكداً أنه سيتقدم بشكوى عاجلة ضد اللواء نور الدين عبد الوهاب لدى قيادة قوات الدعم السريع.