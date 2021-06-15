الإبقاء على استثناء إدخال السيارات لشريحة الخروج النهائي من المغتربين

الخرطوم: السوداني

دعا الإستاذ مكين حامد تيراب الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج جمهور المتعاملين مع الجهاز استكمال معاملاتهم اعتبارا من الأسبوع المقبل .

ووصف سيادته في تصريح لـ(سونا) القرار الذى اتخذته وزارة التجارة والتموين والغائها القرار الخاص بإستثناءات الخروج النهائي للمغتربين العودة النهائية من قرار وقف استيراد العربات بانه كان مجحفا وألقى بظلال سالبة على المغتربين.

واشار الى الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة و توصله إلى إبقاء الاستثناءات الممنوحة للعاملين للعاملين بالخارج لأنها تقع ضمن الحوافز التشجيعية الممنوحه لهم .

وعبر عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة لما ابدوه من اهتمام ومناقشة لتفاصيل القرار والتوجيه بمعالجة الأمر وإبقاء الاستثناء في إطار السياسات التحفيزية للمهاجرين والمغتربين .

والتزم الامين العام بتنفيذ كل الحزمة التحفيزية ومعالجة كل الاشكالات وأكد أهمية إعادة وبناء الثقة بين العاملين بالخارج من السودانيين والحكومة وجدد ثقته بدورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد .