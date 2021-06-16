“حميدتي” يتبرع بشركة نظافة لولاية جنوب دارفور بكامل معداتها

الخرطوم: السوداني

قال والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي، إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان “حميدتي” تبرع بشركة نظافة لولاية جنوب دارفور بكامل معداتها، مؤكداً أن الولاية تسلمت سيارات “لاندكروزر” وسيارات أخرى للنظافة كدفعة أولى.

وأكد مهدي في تصريحات صحفية عقب لقائه بالنائب الأول امس، أن الأوضاع بالولاية تشهد استقراراً ملموساً بفضل قوات الدعم السريع ودورها في تأمين المواطنين وعودة النازحين العائدين إلى قراهم والموسم الزراعي والفصل في النزاعات القبلية وعقد المصالحات المجتمعية

وأشار الى أن قوات الدعم السريع أسهمت في استقرار الموسم الزراعي بشهادة أهل جنوب دارفور الذين أكدوا أنه الموسم الوحيد الذي خلا من النزاع بين المزارعين والرعاة نتاج جهد الدعم السريع في التأمين.

واعتبر الوالي أن قوات الدعم السريع استطاعت اختراق مناطق تحت سيطرة حركة عبد الواحد محمد نور بجبل مرة لإحضار الطلاب لامتحانات الشهادة في منطقة “كاس” العام الماضي، وقال إن الدعم السريع العام الحالي يعمل على إحضار الطلاب لأداء الامتحانات وعودتهم، واعتبره عملاً مقدراً، يوضح القفز فوق كل الإثنيات والقبليات، مشيرًا الى أنها تؤمّن مناطق عودة النازحين بالولاية وتحظى بثقة كبيرة بين العائدين.