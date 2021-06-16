كندا تقدم (30) مليون دولار للدعم الإنساني في السودان

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير الخارجية الكندي مارك قارنو، عن دعم بلاده السودان بـ(30) مليون دولار للدعم الإنساني في السودان لعام 2021م لتلبية الاحتياجات العاجلة التي تشمل المُساعدات الغذائية والتغذية، والرعاية الصحية والحماية، وخدمات المياه والصرف الصحي، والمأوى، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.

وعبَّر وزير الخارجية الكندي في محادثته الهاتفية مع وزيرة الخارجية د. مريم المهدي عن دعم بلاده للسودان والوقوف معه لإنجاح الفترة الانتقالية، مُعبِّراً عن تطلُّعِه للعمل معها لتعزيز السلام والاستقرار في الإقلـيم.

من جانبها، قدّمت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق، تنويراً للوزير الكندي حول تطوّرات الأوضاع في البلاد وسير الفترة الانتقالية وقضايا الانتقال الديمقراطي وموقف السودان من سد النهضة الإثيوبي.

وأشارت في المحادثة إلى ترقية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأزمة في إقليم التيغراي.