السوكرتا يقتنص فوزاً مهما من الهلال الفاشر

حقق فريق حي العرب بورتسودان، فوزا مهما وفي الوقت القاتل على الهلال الفاشر بنتيجة (3-2)، في مباراة جرت امس الثلاثاء باستاد الخرطوم ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري السوداني الممتاز.

تقدم محمد ميرغني سكسك بهدف السبق لهلال الفاشر، قبل أن يدرك أسعد دبايوا التعادل للعرب.

وفي الشوط الثاني تقدم احمد زرقة بالهدف الثاني لهلال الفاشر، قبل أن يعادل القائد محمد جياد النتيجة للعرب، ويضيف أسعد دبايوا في الوقت القاتل هدف الفوز للعرب، وهدفه الشخصي الثاني.

وقفز حي العرب برصيده إلى 27 نقطة، متساويا مع هلال الساحل، محتلا المركز السابع بفارق مركز عن الساحل، ليزيح الهلال الأبيض إلى المركز الثامن، بينما تجمد الهلال الفاشر عند 17 نقطة في المركز 12.

وكانت المباراة قد توقفت مرتين قبل منتصف الشوط الثاني، بسبب سقوط طلقات الغاز المسيل للدموع، على أرضية الملعب بسبب مظاهرات جانبية، في سوق مجاور للاستاد المضيف للمباراة.

وكان حي العرب قد خاض مباراة أمس الثلاثاء أمام الهلال الفاشر، تحت إشراف مدربه الجديد أحمد السيد، الذي تولى المهمة خلفا لصبري عبد الله، الذي استقال مباشرة بعد نهاية مباراة الفريق أمام حي الوادي في الجولة 18.