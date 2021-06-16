عضو مجلس الشرطة يحفز اللاعبين بالفوز على الأهلي شندي

قدم عضو مجلس إدارة نادي الشرطة القضارف جمال حامد بله مساء الإثنين حافزاً ماليا خاصا للاعبي الفريق كمكافأة شخصية منه تقديراً للانتصار الذي حققوه على الأهلي شندي لحساب الجولة الرابعة من الدورة الثانية من الدوري الممتاز بثلاثه أهداف لهدفين وتسلم الحافز قائد الفريق الكابتن رزق الله آدم يعقوب ومن جانبه وعد عضو المجلس جمال بمواصلة الحوافز ودعم اللاعبين في حالة الفوز في كل المباريات، وقوبلت هذه الخطوه بالإشادة والتقدير من إدارة النادي واللاعبين والشكر والثناء من رئيس البعثة الأستاذ عباس عبد الله الأزرق .