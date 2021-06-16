منتخب السودان يتلقى دعوة للمشاركة في (كوسافا)

تلقى الاتحاد السوداني لكرة القدم، دعوة رسمية لمشاركة منتخب السودان الأول، في بطولة “كوسافا”، وهو إقليم يضم 14 اتحاداُ للعبة من دول جنوب القارة السمراء.

وسوف تقام بطولة كوسافا خلال الفترة من 7 إلى 18 يوليو المقبل بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا.

وسبق لاتحاد كوسافا أن قدم الدعوة لمنتخب الشباب السوداني في 2017، بعدما تأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا في زامبيا في العام نفسه.

ويدرس الاتحاد السوداني، المشاركة في تلك البطولة بمنتخب رديف من لاعبي المنتخب الأولمبي السوداني الحالي، لتجهيزهم لخوض بطولة سيكافا لمنتخبات تحت 23 عاما التي تستضيفها إثيوبيا الشهر المقبل أيضا.

يذكر أن غالبية اللاعبين بقائمة المنتخب الأولمبي السوداني الحالي، من فئة الشباب المنتظمة في الدوري السوداني الممتاز في الموسم الجاري.

ويشارك اللاعبون الشباب في الدوري السوداني بموجب لائحة المسابقة، التي تلزم الأندية بمشاركة هذه الفئة طوال وقت المباراة.