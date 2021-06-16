لاعب التحرير يورط السهم جدل بدوري القضارف حول ( التلاعب في البطاقات الملونة)

القضارف : خاص السوداني

أثارت الشكوى التي دفع بها نادي التحرير القضارف ضد نظيره السهم، وينتمنى الاثنان إلى أندية الدرجة الأولى بولاية القضارف جدلا واسعا وذلك على خلفية عدد من الحيثيات التي كشفتها مصادر موثوقة ل (السوداني )

ووفقا للمصادر فإن نادي التحرير دفع بشكوى في عدم قانونية مشاركة لاعب السهم ( عثمان) الذي تم تسجيله خلال فترة التسجيلات التكميلية الماضية في المباراة التي جمعت الفريقين ( السبت ) الماضي بسبب نيله ثلاثة إنذارات كما ادعي مسؤولي نادي التحرير.

وتكمن المفاجأة في أن لاعب السهم مثار الشكوى، ارتدى شعار التحرير قبيل انتقاله إلى ناديه الحالي السهم القضارف الذي أكد سكرتيره مجدي بابكر (الليدر) سلامة موقف لاعبهم وأشار إلى أنهم وكما جرت العادة قاموا بمراجعة موقف جميع اللاعبين ومن بينهم اللاعب عثمان مثار الشكوى وتم التأكد من نيله انذارين حسبما هو مدون في كرت اللاعب.

ووفقا لمصدر بنادي السهم فإن أصابع الاتهام تتجه نحو اتحاد الكرة بالولاية وتحديدا احد موظفيه مشيرا إلى أن تدوين الإنذار الثالث في كرت اللاعب حدث بتاريخ 14/6/ 2021أي بعد المباراة مثار الشكوى بيوم واحد مؤكدا بأن الخطوة استهدفت اللاعب عمدا حتى تجعل مشاركته غير قانونية ويتم وضع ملفه أمام اللجنة الإدارية بالاتحاد المحلي بالولاية.

وتساءل المصدر ساخراً بالقول

لاعب نال إنذاراً منذ شهرين كيف يتم تدوين الإنذار في كرت اللاعب بعد مضي هذه المدة ولماذا بعد تقديم شكوى فقط من فريقه السابق؟

ولفت المصدر الموثوق بأنه كيف لنادي مثل السهم أن يتضرر وهو الذي قام بمراجعة كرت اللاعب قبل المباراة وعلى ضوء الافادات المقدمة من المدير التنفيذي للاتحاد وشهادة احد الموظفين الآخرين قام بإشراكه.

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا داخل أروقة الاتحاد المحلي بولاية القضارف خاصة في ظل تضارب الأنباء بشأن صحة الإنذار الثالث الذي تم تدوينه في كرت اللاعب ليفتح بذلك الباب واسعا أمام إمكانية حدوث تلاعب في البطاقات الملونة من عدمه.