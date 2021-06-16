جهاز المخابرات العامة: لم نخرج عن الوثيقة الدستورية أو نتعد على صلاحيات الغير

الخرطوم: السوداني

أكد مدير الإعلام بجهاز المخابرات العامة، أن الخطاب الذي راج في الأسافير بخصوص مخاطبة النائب العام والمتعلقة ببعض الإرهابيين لم يتجاوز أو يخرج عن ما اتفق عليه في الوثيقة الدستورية أو يتعد على صلاحيات الغير، وأضاف أن ما تم هو إجراء طبيعي بين مؤسسات الدولة يُعد من صميم الواجبات والمهام المُوكلة للمؤسسة، بل يؤكد النقلة الجديدة في العمل التي تستوجب الدعم والمساندة، بحسبان أنها خطوة تفضي لأمن وسلامة البلاد.

ودعا مدير الإعلام إلى ضرورة توخِّي الحيطة لما ينشر في الميديا متى ما كان ملامساً للأمن القومي، وتقدم بشكره لكل قبيلة الإعلام المسؤول الذي يراعي مصلحة البلاد والمُدرك لمخاطر الأمن القومي.