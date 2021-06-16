إيقاف (6) من كِبار تجار العملة و(25) من السرِّيحة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أوقفت مباحث ولاية الخرطوم بدعم من جهاز المخابرات الوطني، (6) من كبار تجار العملة و(25) متهماً من السرِّيحة، وبحوزتهم مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، خلال حملات نوعية نفّذتها، استهدفت كبار المضاربين في النقد الأجنبي وتجار العملة، في اطار إنفاذ موجهات اللجنة الفرعية للجنة الاقتصادية والمعنية بإحكام الرقابة وضبط الأنشطة غير المقننة والخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج قنواته الرسمية وفق الأطر الرسمية والسياسات العامة لبنك السودان المركزي.

وأشار المكتب الصحفي للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم بأقسام الشرطة بدائرة الاختصاص، وقال إن الحملات تمكّنت من القبض على (25) متهماً من السرِّيحة ويُخضعون للتحقيقات وفق الإجراءات القانونية.

وقال اللواء سليمان خريف، إنّ اللجنة الفرعية المعنية بضبط سعر الصرف تبذل جهوداً متواصلة في هذا الشأن، وتعمل بتنسيق كبير مع الجهات المعنية وتحت إشراف مباشر من وزير الداخلية رئيس اللجنة، مؤكداً جاهزية إدارته لضرب جميع أوكار تجار ومضاربي العملة، ووضع حدٍّ لهذا النشاط الإجرامي الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.