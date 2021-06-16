عاجل.. رئيس اتحاد أصحاب العمل: التواصل مع الحكومة ليس في أفضل حالاته، وحزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تعاملت معها الحكومة بأسلوب انتقائي، فهي حزمة يجب أن تسير مع بعض حتى لا تصبح الآثار والتبعات كارثية على المواطن.