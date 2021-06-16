عاجل.. رئيس اتحاد أصحاب العمل: التواصل مع الحكومة ليس في أفضل حالاته، وحزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تعاملت معها الحكومة بأسلوب انتقائي، فهي حزمة يجب أن تسير مع بعض حتى لا تصبح الآثار والتبعات كارثية على المواطن. أخبار السودان By alsudani Last updated 16 يونيو, 2021 4:32 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)