“ويلوز هاوس” تستضيف الروائي بركة ساكن في القاهرة

الخرطوم: السوداني

أعلنت دار “ويلوز هاوس” للطباعة والنشر، أنها ستستضيف، في شهر يوليو القادم، وللمرةِ الأولى، الروائي السوداني الكبير، عبد العزيز بركة ساكن، الفائز مؤخراً بجائزة الأدب العربي في باريس لهذا العام، عن روايته “الجنقو مسامير الأرض”.

وقالت ويلوز هاوس في بيان لها؛ محتفية ببركة: “سعداء بتلبية بركة ساكن لدعوتنا بزيارة القاهرة، والتي سيكون من ضمن البرنامج لقاء حافل معه – نتطلّع من خلاله للكثير؛ ندوات ثقافية، توقيع كُتب، الحديث عن أعماله التي لاقت نجاحا واسعا، وحصدت العديد من الجوائز المرموقة في الأدب، تجربة العمل مع دار ويلوز هاوس (الأعمال الكاملة 1989- 2020) والكثير مما سنفصح عنه لاحقاً”.