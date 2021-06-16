“كريم أسد” يؤدي القسم مدعياً عاماً للمحكمة الجنائية الدولية خلفاً لبنسودا

الخرطوم: السوداني

أدى المحامي البريطاني، كريم أسد خان، اليوم، القسم أمام مسجل المحكمة الجنائية الدولية، مدعياً عاماً جديداً للمحكمة الجنائية الدولية، خلفاً لفاتو بنسودا للتسع سنوات المقبلة.

وتعهد أسد، بأن يبذل قصارى جهده للاضطلاع بمسؤولياته؛ معتبراً أن ميثاق روما الأساسي هو “وعد للمستقبل؛ بأن الغد ينبغي ألا يكون قاتماً وحزيناً؛ كما كان عليه الحال أمس”.

وقال أسد في أداء القسم: “أنا، كريم أسد أحمد خان، أتعهد بأن أؤدي واجباتي، وأن أمارس سلطاتي؛ كمدعٍ عام للمحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة. وأن أحترم سرية التحقيقات والمحاكمات”.