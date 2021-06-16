صقور الجديان تصل الدوحة للمشاركة في تصفيات كأس العرب واستقبال مميز من اللجنة المنظمة

الخرطوم: السوداني

وصلت إلى الدوحة اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب السوداني الأول لكرة القدم؛ استعداداً للمواجهة الفاصلة مع المنتخب الليبي السبت القادم في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري، وحُظيت البعثة باستقبال مميز من ممثلين عن اللجنة المحلية المنظمة والسفارة السودانية، حيث انتقلت من المطار إلى فندق كراون بلازا الذي تقيم فيه البعثة.

وقد حددت اللجنة المحلية المنظمة كافة الأمور الخاصة بالمنتخبين السوداني والليبي من حيث مواعيد التدريبات والتحركات في الدوحة والتي سوف تدور كلها داخل الفقاعة الصحية.

ويترأس البعثة السودانية حسن برقو، رئيس لجنة المنتخبات، وعضو الاتحاد السوداني لكرة القدم، وتضم البعثة 23 لاعباً إلى جانب 13 فرداً من الجهازين الفني والإداري.

وغادر برفقة البعثة وفد إعلامي كبير لحضور المباراة المرتقبة أمام ليبيا في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وخضعت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى الفحوصات للتأكد من سلامتها من فيروس كورونا فور وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح أمس، وبالفعل أظهرت النتائج سلامة جميع أعضاء البعثة، واستهل على إثر ذلك المنتخب تحضيراته مساءً تحت إشراف المدرب الفرنسي فيلود وطاقمه المعاون.