وزير المالية: المواطن كان سيصل في عهد النظام السابق إلى نفس الحال وأسوأ إن لم يتم رفع الدعم السلعي

الخرطوم: السوداني

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، ان المواطن السوداني كان سيصل في عهد النظام السابق إلى نفس الحال الآن وأسوأ، إن لم تجر إصلاحات اقتصادية وتم رفع الدعم السلعي.

وأضاف”جبريل” في لقاء أجرته معه قناة الجزيرة مساء اليوم الأربعاء، إن سياسة الدعم السلعي، كانت خاطئة ولابد من استئصالها والمستفيد من تلك الاجراءات هو المواطن البسيط، واقر جبريل بالجراحات المؤلمة التي تجريها الحكومة في الاقتصاد واستشعارهم بمعاناة المواطن في الحصول على لقمة عيشه وجرعة دوائه ومواصلاته، ونعيش معه معاناته لحظة بلحظة، ولكن الأمراض المستعصية تحتاج إلى جراحات عميقة وفي أحيان كثيرة دون مسكنات.

ونفى جبريل تهديد 10 مليون سوداني بالجوع، قائلا ان هذا الرقم غير صحيح وخطأ من إحصائيات برنامج الغذاء العالمي، وهو رقم خاص بدولة أخرى وليس السودان.

وكشف جبريل عن عجز إيرادات الدولة من تسييرها، مبيناً بأن الإيرادات غير قادرة على الوفاء بتسيير دولاب الدولة، ولو استمرينا في الدعم السلعي، يعني هذا المزيد من الاستدانة من النظام المصرفي والتضخم إلى ما لانهاية.