السودان يشارك في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا

الخرطوم: السوداني

شارك السودان بوفد برئاسة المهندس هاشم حسب الرسول، وزير الاتصالات والتحول الرقمي، وعضوية المستشار محمد احمد حجير ممثل وزارة الخارجية، في المؤتمر الثاني لمنظمة التعاون الاسلامي للعلوم والتكنولوجيا الذي انعقد افتراضيا برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.

و قدم السيد الوزير بيان السودان امام المؤتمر. حيث تناول البيان عودة السودان إلى منظومة المجتمع الدولي بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة، واعاد رئيس وفد السودان التأكيد على إلتزام السودان بمباديء وأهداف منظمة التعاون الإسلامي وإيمانه بأهمية التعاون بين دول المنظمة.

واشار السيد رئيس وفد السودان إلى أهمية قطاع العلوم والتكنولوجيا باعتباره واحدة من آليات انفاذ وتطبيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق رفاه شعوب دول المنظمة وذلك من خلال تنمية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة وغيرها من القطاعات الاساسية.

ودعا السودان في بيانه جميع الدول الأعضاء في المنظمة للعمل على إنشاء منصة موحدة لتبادل المعلومات والخبرات في إطار الاتصالات في حالة الطوارئ بما فيها الجوائح الصحية.

كما دعا لايلاء إهتمام خاص لتطوير وتنمية البنى التحتية للعلوم والتكنولوجيا وللاستثمار في مجال البحوث.

واكد رئيس وفد السودان في ختام كلمته تشجيع السودان للابتكار وريادة الأعمال من خلال بناء الحواضن والتوجه نحو التعليم الفني التكنولوجي ودعم البحث العلمي.