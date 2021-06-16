جبريل إبراهيم: موعودون بمبالغ مالية محترمة من جهات دولية عديدة

الخرطوم: السوداني

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، بأنهم موعودون بمبالغ مالية محترمة من جهات دولية عديدة، سيتم توظيفها في البنى التحتية من زراعة وصحة وكهرباء وتعليم، لتوفير بيئة تحتية جاذبة للمستثمرين الاجانب والمحليين.

وقال “جبريل” في لقاء مع الجزيرة مساء اليوم، نسعى للاستثمار في الإنسان وفي صحته وتعليمه، لنجعل خلال الفترة الانتقالية التعليم العام والعلاج مجاناً، ولايمكننا أن نفعل ذلك إن أصرينا على دعم السلع.

مضيفاً بان الدعم الأسري من برنامج ثمرات سيصل إلى 80% من الأسر السودانية، وكشف جبريل عن سعيهم إلى معالجة الأجور لتكون حقيقية تفي بالمتطلبات المعيشية.

مؤكداً تفهم الشارع لما تقوم به الحكومة من إجراءات اصلاحية في الاقتصاد، ويعلم ان هذه الاجراءات لامناص منها، وبدأ يوطن نفسه عليها.