الشيوعي يحذر من نذر المجاعة

الخرطوم : السوداني

قال سكرتير الحزب الشيوعي، محمد المختار الخطيب، إن استمرار الحكومة الانتقالية في سياسة النظام السابق ستؤدي إلى مجاعة بدأت نذرها في الظهور .

ودعا الخطيب في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الحكومة لاتخاذ إجراءات لمنع وقوع المجاعة، من بينها إعلان حالة طوارئ زراعية وتوجيه الإمكانيات لإنقاذ الموسم الزراعي الصيفي في المشاريع المروية، إضافة لتوفير التقاوى ومعينات الحصاد وزيادة الرقعة الزراعية.

وحذر من فشل الموسم الزراعي الصيفي جراء السياسات الاقتصادية والزراعية المتبعة.

واتهم الحكومة بالعمل على تحويل المشاريع المروية القومية للاجانب وطرد المزارعين من اراضيهم .

واستمثل الخطيب ببيع المزارعين لمحصول قصب السكر كعلف للتجار.